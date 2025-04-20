Ayvalık’ta Kuzu Kurtarıldı, Sahibine Verildi

KUZUNUN KURTARILMASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenen bir kuzu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası çevresinde devriye görevini yürütürken deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini gördü.

EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE

Durum üzerine harekete geçen ekipler, tekneyle kuzuya ulaşıp, onu güvenli bir şekilde denizden çıkardı. Sahil Güvenlik botuna alınan hayvan, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi’ne götürülerek sahibine teslim edildi. Kuzunun sağlık durumu iyi olmakla birlikte, denize nasıl düştüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ekiplerin duyarlı müdahalesi ise büyük takdir topladı.