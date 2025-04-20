Haberler

Ayvalık’ta Kuzu Kurtarıldı, Sahibine Verildi

KUZUNUN KURTARILMASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında denizde sürüklenen bir kuzu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Alınan bilgilere göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası çevresinde devriye görevini yürütürken deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini gördü.

EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALE

Durum üzerine harekete geçen ekipler, tekneyle kuzuya ulaşıp, onu güvenli bir şekilde denizden çıkardı. Sahil Güvenlik botuna alınan hayvan, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi’ne götürülerek sahibine teslim edildi. Kuzunun sağlık durumu iyi olmakla birlikte, denize nasıl düştüğü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ekiplerin duyarlı müdahalesi ise büyük takdir topladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Balkon Yangını, İtfaiye Kısa Sürede Söndürdü

Yıldırım ilçesinde balkonda bırakılan yanık sigara, yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını zamanında müdahale ile kontrol altına alarak büyük bir tehlikeyi önledi.
Haberler

Altay, TFF 3. Lig’e Düştü

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay, TFF 2. Lig 32. haftasında Kepez Spor ile 1-1 berabere kalarak, ligden düştü ve önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.