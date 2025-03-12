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Ayvalık’ta Öğrencilerden İşaret Diliyle İstiklal Marşı

İSTİKLAL MARŞI’NA ÖZEL GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla özel bir okulda öğrencilerin gerçekleştirdiği işaret dili gösterisi büyük ilgi topladı. Bahçeşehir Ortaokulu’nun 10 öğrencisi, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle başarıyla seslendirdi. Erkek öğrenciler 10 kıtayı tek tek seslendirirken, onlara eşlik eden kız öğrencilerin performansı ise izleyicilerden alkış aldı.

ETKİNLİKTE ENGELLİLERİN ZORLUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Okul Müdürü Vesile Bağder, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününü kutlamakla birlikte engellilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi de hedeflediklerini belirtti. Bağder, “Engellilere toplumun bakışı biraz farklı olabiliyor. Onları ötekileştirmek yerine kazanmak amacıyla bu organizasyonu düzenlemekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projede zorluklar yaşadıkları ancak buna rağmen keyif aldıkları zamanların da olduğunu ekledi.

Bağder, “Böylesi anlamlı bir günde hem İstiklal Marşı’nın kabulünü kutlamak, hem Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak, hem de işitme engelliler için farkındalık oluşturmak istedik. Böyle güzel bir etkinlikte yer alan öğretmenlerime ve öğrencilerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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