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Ayvalık’ta Oto-Kepçe Çarpışması Yaralılar

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, toplam iki kişi yaralandı. Bani Arslan’ın yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı otomobil, Ayvalık Belediyesi’nin Hakan Kafa idaresindeki kepçesiyle 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Gamze Arslan ile çiftin dört yaşındaki çocuğu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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