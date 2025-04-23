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Ayvalık’ta Otomobil Traktöre Çarptı

KAZA SONUCU ÖLÜM VE YARALILAR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, İzmir-Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. idaresindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktörde bulunan Emine Çınar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne taşındı. Çınar’ın cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.

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