Ayvalık’ta Tekne Su Alıp Battı

TEKNE SU ALARAK BATTIKTAN SONRA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ayvalık ilçesinde kıyıya demirli bulunan bir balıkçı teknesi, su tahliye sisteminde meydana gelen arıza sonucu su alarak battı. Alınan bilgilere göre, Ayvalık açıklarında gerçekleşen ani hava değişimi ile birlikte sert esen imbat rüzgarı, “İstanbul” isimli balıkçı gemisinin su tahliye sisteminde sıkıntı oluşturdu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ALINTILAR

Görgü tanıklarının beyanlarına göre, teknede herhangi bir kişi bulunmamasına rağmen, birden bire su almaya başlayan bu tekne kısa bir süre içinde battı. Batan teknenin görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Vatandaşlar, imbat rüzgarının aniden etkisini gösterdiğini ve hazırlıksız yakalanan teknenin bu durumdan zarar gördüğünü aktardı.