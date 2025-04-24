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Ayvalık’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN VE YARALILAR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. İzmir-Çanakkale karayolunun Telli Kavak mevkisinde, H.K. yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. idaresindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza ihbarının ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yapmış olduğu kontrolde traktörün içinde bulunan Emine Çınar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil ve traktör sürücüleri, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar’ın cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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