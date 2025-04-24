Ayvalık’ta Traktörle Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, saat 22.00 sularında E-87 karayolunda bir otomobilin traktöre çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerindeki Telli Kavak mevkiinde, Nevzat Çınar’ın kullandığı 16 U 7661 plakalı traktöre, Mustafa Hulki Kaya’nın yönetimindeki 34 HB 9820 plakalı otomobil arkadan çarptı.

KAZA SONUÇLARI

Kazanın sonucunda, traktörde yer alan Emine Çınar olay yerinde yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Nevzat Çınar ve otomobil sürücüsü Mustafa Hulki Kaya yaralandı. Yaralılar, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Emine Çınar’ın yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.