Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 28 Kök Kenevir

AYVALIK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 28 kök kenevir bitkisi ve çeşitli düzenekler ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir adreste uyuşturucu madde üretimi yapıldığına dair ihbar aldı ve bu doğrultuda çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, boyları 50-60 santimetre arasında değişen 28 kök kenevir bitkisi bulunurken, aydınlatma cihazları, havalandırma boruları, karbon filtreler, zaman ayarlı prizler, balans akım ayarlayıcılar ve vantilatör gibi malzemeler de ele geçiriliyor. Ayrıca, bitki yetiştirmede kullanılan kimyasal sıvılar ve pH ölçüm cihazları da operasyonda yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınan A.D. hakkında 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçlarından işlem yapılıyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.