Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri takip sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Y’yi yakaladı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan arama sonucunda toplamda 265 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklandı.