Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklandı

AYVALIK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramalarda, araçta ve şüphelilerin üzerinde 18 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile fişekler ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Ekipler, araçta bulunan M.E.K, B.G. ve V.B’yi gözaltına aldı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanmaları sağlandı.