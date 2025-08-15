Ayvalık’ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

AYVALIK’TA POLİS OPERASYONU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda bir araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirli bir araca yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirildiği aramalarda, araçta ve içindeki şahısların üstünde çeşitli maddeler bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda toplam 18.05 gram eroin, 2 adet sentetik ecza maddesi, 0,49 gram esrar, yanı sıra 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet 9 mm çapında mermi ve 8 adet 9 mm çapında, 1 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. İlgili şahıslar, yapılan detaylı aramalar sonrasında gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.E.K., B.G. ve V.B. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Ayvalık’ta narkotik suçlarla mücadelenin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.