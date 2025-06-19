Ayvalık’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir tek katlı müstakil evde, bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen yangın başarıyla söndürüldü. Altınova Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yer alan müstakil evde yükselen alevler, kısa zamanda büyüyerek etkili bir tehdit oluşturdu.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlerle etkili bir mücadele başlatarak, yangının çevredeki diğer konutlara sıçramasını engelledi. Yangın, kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonrası evde belirgin hasarlar meydana geldi.