Ayvalık’ta Yatta Yaralanma Oldu

Olayın Gerçekleşmesi

Balıkesir’in Ayvalık İlçe Belediyesi’ne ait olan yat çekek yerinde, onarım yapılan bir yatın ikinci katından düşen bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, karada onarım sürecinde olan yatın makine bölümüne bir kişinin düştüğü ortaya çıktı.

Kurtarma Çalışmaları

Olayın duyulmasının ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Ekipler, yaralı H.S’yi bulunduğu yerden başarılı bir şekilde kurtardı.

Tedavi Süreci

Yaralı H.S, sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.