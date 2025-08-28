Ayvalık’ta Yavru Kedi Kurtarıldı

OTOMOBİLİN MOTORUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında bir otoparkta meydana geldi. Park halindeki 34 CEN 598 plakalı otomobilin motoruna yavru kedi girdi. Sürücü, durumu yola çıktıktan kısa bir süre sonra fark etti ve Atatürk Bulvarı’nda otomobilini yol kenarına çekti.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Haşim Ceylan, Hüseyin Sayar ve Tolunay İnlafoğlu’ndan oluşan 3 kişilik itfaiye ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ekibi, otomobilin motoruna sıkıştığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak, bulunduğu yerde trafiğin yoğun olması ve motorun aralarına eldivenle müdahalenin mümkün olmaması nedeniyle ekip zor anlar yaşadı.

20 DAKİKALIK ÇABA SONUCU KEDİ KURTARILDI

Yavru kedi, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin elini tırmaladı. Yapılan 20 dakikalık çaba sonucunda, yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedinin, kurtarılmasının ardından doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.