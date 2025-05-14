Ayvalık’ta Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA AYVALIK’TA MEYDANA GELDİ

Balıkesir’ın Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, E-87 karayolunun Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi yakınlarında, İzmir yönünden Çanakkale’ye doğru seyir eden araçların bulunduğu sırada gerçekleşti. H.M. (74) yönetimindeki 34 ZG 805 plakalı otomobilin önündeki H.İ. (56) idaresindeki 26 BR 792 plakalı araca sürücüsü H.K. (35) tarafından makas atıldığı iddia edilen 10 YT 146 plakalı otomobil çarparak, ardında takla attı.

KAZA SONRASINDA YARALILAR

Kaza sırasında savrulan H.M. yönetimindeki otomobil, A.K. idaresindeki ve plakası tespit edilemeyen motosiklete çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başladı. Olayın hemen ardından çevredekiler tarafından sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Polis, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken kazada yaralanan H.M., birlikte bulunduğu G.M., makas atan sürücü H.K. ve motosiklet sürücüsü A.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, DURUM KRİTİK

İtfaiye ekibi, alev alan otomobildeki yangını söndürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan H.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.