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Ayvalık’taki Balıkçı Teknesi Battı

AYVALIK’TA BALIKÇI TEKNESİ BATTIKANAN SU ALDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahilde demirli bulunan bir balıkçı teknesi su tahliye sistemindeki arıza neticesi su alarak battı. Edinilen bilgilere göre, Ayvalık açıklarında ani yaşanan hava değişikliği sonrası sert esen imbat rüzgarı, “İstanbul” isimli balıkçı teknesinin su tahliye sisteminde sorun çıkmasına yol açtı.

BATMA ANI HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Görgü tanıklarının beyanlarına göre, teknede kimse mevcut değilken su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Batan teknenin görüntüleri sosyal medya platformlarında geniş ilgi topladı. Vatandaşlar, imbat rüzgarının aniden etkisini gösterdiğini ve bunun sonucunda hazırlıksız yakalanan teknenin zarara uğradığını ifade ediyor.

VATANDAŞLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Olayın hemen ardından bölgedeki vatandaşlar, yaşanan durumu kaygıyla izledi. İmbat rüzgarının etkisiyle batan tekneden dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren insanlar, bu tür hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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