Ayvalık’taki Yangında Şaban Kalay Hayatını Kaybetti

FELÇLİ BİREY YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir barakada meydana gelen yangında felçli olan 65 yaşındaki Şaban Kalay yaşamını yitirdi. Yangın sırasında alevlerin yayıldığı komşu 3 baraka da tamamen kullanılmaz hale geldi.

YANGININ ÇIKTIĞI AN VE MÜDAHALE

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Çamlık mevkisinde, Şaban Kalay’a ait olan barakada saat 03.00 civarında bir yangın patlak verdi. Alevler, hemen yanındaki akrabalarına ait diğer 3 barakaya da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangına 1 saat boyunca müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

OLAY YERİNDE ŞOK GERÇEKLEŞTİ

Alevler söndürüldükten sonra yapılan incelemede, yangının çıktığı barakada felçli olan Şaban Kalay’ın cesedi bulundu. Kalay’ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki araştırmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yangında toplamda 4 baraka kullanılamaz hale gelirken, olaya ilişkin bir soruşturma da başlatıldı.

