Ayvalıkgücü Belediyespor, Abdülkadir Çelik’le anlaştı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR’DAN YENİ TRANSFER

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminde dikkat çekici bir hamle yaptı. Kulüp, Ankara Keçiörengücü altyapısından 19 yaşındaki santrfor Abdülkadir Çelik ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında yapılan denemelerde yeteneğiyle fark yaratan, 2006 doğumlu oyuncumuz Abdülkadir Çelik aramıza hoş geldin” denildi.

GENÇ YETENEK PROFESYONEL LİGDE

Abdülkadir Çelik, sol kanatta da görev alabilen bir yetenek olarak dikkat çekiyor. Genç futbolcu, ilk kez profesyonel lig deneyimi yaşayacak. Ankaragücü altyapısından yetişen Abdülkadir, daha önce Konyaspor ve Çankayaspor kulüplerinin altyapılarında da forma giydi. Bu transfer, kulübün geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

