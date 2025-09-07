Ayvalıkgücü Belediyespor, Efe Sayhan’ı Kadrosuna Aldı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR YENİ TRANSFERİNE KAVUŞTU

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Pendikspor’dan kanat oyuncusu Efe Sayhan’ı kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “2005 doğumlu genç yetenek Efe Sayhan, artık kırmızı-beyaz formamızda. Efe, her iki kanatta da görev alabilen enerjisi ve mücadeleci ruhuyla takımımıza güç katacak” ifadesine yer verildi.

EFE SAYHAN’IN KARIYERİ

Kariyerine Eyüpspor’da başlayan 20 yaşındaki Efe Sayhan, daha sonra Fethiyespor’da da forma giydi. Yeni transferinin getireceği katkılarla Ayvalıkgücü Belediyespor’un hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.