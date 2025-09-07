Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Efe Sayhan’ı Kadrosuna Aldı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR YENİ TRANSFERİNE KAVUŞTU

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor, Pendikspor’dan kanat oyuncusu Efe Sayhan’ı kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “2005 doğumlu genç yetenek Efe Sayhan, artık kırmızı-beyaz formamızda. Efe, her iki kanatta da görev alabilen enerjisi ve mücadeleci ruhuyla takımımıza güç katacak” ifadesine yer verildi.

EFE SAYHAN’IN KARIYERİ

Kariyerine Eyüpspor’da başlayan 20 yaşındaki Efe Sayhan, daha sonra Fethiyespor’da da forma giydi. Yeni transferinin getireceği katkılarla Ayvalıkgücü Belediyespor’un hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

