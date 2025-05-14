Ayvalıkgücü, Küçükçekmece ile oynayacak

MAÇTAN ÖNCEKİ HAZIRLIKLAR

Ayvalıkgücü Belediyespor, 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta son hafta yaşananların ardından Play-Off’a kalmayı başardı. Yarın, grup finalinde Küçükçekmece Sinopspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç İstanbul’un Bolluca Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemliğini Ali Yılmaz yapacak.

TARAFTAR YOK, KAZANMA İSTEĞİ VAR

Ayvalık, rakibi Küçükçekmece Sinopspor ile oynadığı normal sezonda deplasmanda golsüz berabere kalıp, evindeki rövanşı 2-0 kazanmayı başarmıştı. Ancak, Pazarspor ile ligin son haftasında yaşanan olaylar sonucu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftar desteğinden mahrum olacak. Bu zorluklara rağmen Ayvalık, ilk maçtan tur avantajı elde etmeyi hedefliyor.

Küçükçekmece Sinopspor, Play-Off aşamasında Çorluspor 1947 ve 52 Orduspor FK karşısında galip gelerek buraya yükseldi. Eşleşmeden galip çıkan takım, 4’üncü Grup’taki Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sebat Gençlikspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada 2’nci Lig için final maçı oynayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor, yerini bulup bir üst lige yükselebilmek için mücadele edecek.