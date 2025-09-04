Ayvalıkgücü, Murat Şevik’le anlaşma sağladı

TRANSFERDE YENİ İMZA

3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Mardin 1969’dan 23 yaşındaki sağ bek Murat Şevik ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Sağ bek oyuncusu Murat Şevik artık kırmızı-beyaz formamızda. Savunmadaki sağlam duruşu ve oyuna katkısıyla Ayvalıkgücü’ne güç katacak” ifadeleri kullanıldı.

FUTBOL KARİYERİ HAKKINDA

Futbol kariyerine Altınordu’da başlayan Murat, daha sonra Somaspor’da profesyonel olarak mücadele etti. Ayvalıkgücü Belediyespor ile yaptığı bu transferle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu.