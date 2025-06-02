Ayvalıkgücü’nde Başkan İstifa Ediyor

AYVALIGÜCÜ BELEDİYESPOR’DA BAŞKANLIK DEVRİ

Ayvalık, 3’üncü Lig’de 3 sezon üst üste Play-Off’ta zorluk yaşayan, bu yıl şampiyonluğu son haftada kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor’da Başkan Mehmet Babayiğit, görevinden ayrılma kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı paylaşan Babayiğit, 23 Haziran’da yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

MEHMET BABAYİĞİT’İN DUYGUSAL VEDA MESAJI

6 yıl boyunca Ayvalıkgücü’nün başkanlığını üstlenen Babayiğit, “Son üç sezondur taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmak bizlere hem gurur hem de güç verdi. 38 yıl sonra Ayvalık halkına yeniden 2. Lig final heyecanını yaşatmanın onurunu ve mutluluğunu tattık. Ancak son 1 ayda iki final kaybetmenin acısı ve hüznü benim için tarif edilemez. Çünkü Ayvalıkgücü bizim için sadece bir kulüp değil, bir sevda” şeklinde duygularını dile getirdi.

Babayiğit, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “6 yıllık süreçte bizlere inanan, destek olan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Lütfen haklarınızı helal edin. Benim de tüm haklarım sizlere helaldir. Ama artık dinlenme vakti geldi. Çünkü çok yorulduk, çok yıprandık. Şimdi sıra biraz soluklanmakta. Sevdamız aynı kalacak” diye ekledi.