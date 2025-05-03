Ayyüce Türkeş Taş Açıklama Yaptı

SALDIRI ANLARI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş’in mezarı başında yaşadığı saldırıyı anlattı. Türkeş, “Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim.” dedi. 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyarete gelen Türkeş, burada bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ayyüce Türkeş, bir süre babasının mezarında ablukada kalarak korku dolu anlar yaşadı.

AÇIKLAMALARI

Saldırının ardından Ayyüce Türkeş Taş, mezar başında şu açıklamayı yaptı: “Bugün 3 Mayıs Türkçüler Günü. Hepinizin Türkçüler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle akşamüstü babamın mezarını ziyarete geldim. Geldim ve bir baktım, içeri arabayla sokmuyorlar. Yürüyerek indim. Ben içeri girebildim ama arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını hala anlamış değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş’in mezarı, Türkiye’ye mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hele Alparslan Türkeş’in siyaseten doğmasına sebep olmuş bir günde, 3 Mayıs Türkçüler Gününde herkes Alparslan Türkeş’i ziyaret edebilir. Kimse Alparslan Türkeş’in ve sevenlerinin arasına engel olamaz. Bu mezarda da kimsenin hakkı yoktur. Söz sahibi varsa bu mezarla ilgili, o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm bunları yaşadığım için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ve inşallah bu mezara gelen hiç kimse geri gönderilmez.”