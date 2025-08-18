Azad Medeni Kahraman, Şafak Sezer’i Ağırladı

PROGRAMDA DEPRESYON VE DAYANIŞMA TEMALARI ELE ALINDI

İş insanı Azad Medeni Kahraman’ın sunuculuğunu üstlendiği “Dayanıklı Yarınlar” programına Şafak Sezer konuk oldu. Programda, son yıllarda üst üste meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak ve bu durumu kabullenerek önlem almak gerektiğine dikkat çekildi. Kahraman, sinema ve dizi dünyasının sevilen ismi Sezer ile Türkiye’nin toplumsal dayanışma kültürü, sanatın birleştirici gücü ve geleceğe dair umut verici projeleri ele aldı.

DEPREM, EKONOMİDEN ÖNCE GELMELİ

Programın başlangıcında, deprem gerçeğinin ulusal bir öncelik olduğu vurgusu yapıldı. Kahraman, “Bu coğrafyada deprem felakettir. Kahramanmaraş merkezli son depremde 11 ilimiz büyük zarar gördü. Kentsel ve yerinde dönüşümde hızlı hareket edilmemesi çok yanlış” ifadelerini kullandı. Şafak Sezer de programda yer alan samimi ve esprili üslubuyla bireysel çabaların toplumsal değişime etkisini vurguladı.

GEÇMİŞİN HATIRASI VE GÜVENLİ GELECEK İHTİYACI

Sezer, 1999 Marmara Depremi’ni beş dakika öncesinden hissettiğini belirtip, korkutucu anılarını aktardı: “Hayatını dişinle, tırnağınla kuruyorsun ve bir anda yok oluyor” dedi. Programda inşaat sektöründeki yanlış uygulamalara da değinildi. Sezer, evinde sürekli tadilat gerektiğini söyleyerek, “Yanlış anlama ama kandırılıyor muyuz?” diyerek dikkat çekti. Kendi hayat hikayesini hatırlatırken, “Ben bir işçi çocuğuyum. Babamın ve annemin en büyük hayali bir ev sahibi olmaktı. Yıllarca uğraş verip bir ev aldıktan sonra bir mimar tarafından kandırılmak gerçekten çok kötü” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ YAPILAR İÇİN İNSANSAL DÖNÜŞÜM

Kahraman, Türk inşaatçılarının dünya çapında bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirterek, “Vicdan ve kalite anlayışı olmadan sağlam yapılar mümkün değil. Rantsal değil, insansal dönüşüm gerekiyor. Deprem ülkesi olan Türkiye’de güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmek, güvenli bir gelecek için artık tek koşul” değerlendirmesini yaptı.