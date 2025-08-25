Azar Artık Kullanılamıyor, Engellendi

AZAR UYGULAMASINA ERİŞİM ENGELLENDİ

Google Play ve App Store’dan indirilebilen Azar uygulaması, Türkiye’de açılmıyor. Erişim engelinin ardından sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı bu duruma karşı tepkilerini gösteriyor. “Azar kapandı mı?” sorusu gündeme gelirken, “Azar neden açılmıyor, sorun mu var?” gibi sorular da merak ediliyor.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM DURDURULDU

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararı ile birlikte gençler arasında popüler olan görüntülü sohbet uygulaması Azar ve azarlive.com adresine erişim engeli getirildi. Mahkeme kararının gerekçesi kamuoyuna açıklanmazken, kullanıcılar bu engelleme kararına tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor. Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen Azar, 230’dan fazla ülkede kullanımda olup, Türkiye’de de gençler arasında en çok kullanılan sohbet uygulamalarından biriydi. Fakat alınan mahkeme kararı sonucunda, artık ne mobil uygulama ne de internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

KULLANIM ADIMLARI VE ÖZELLİKLERİ

Azar uygulamasının temel kullanım adımları oldukça basit ve birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle, kullanıcıların Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlarına uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Ardından, e-posta adresi veya sosyal medya hesaplarıyla profil oluşturup, görüntülü sohbet başlatmak için ekranı kaydırarak rastgele yeni kişilerle bağlantı kurabiliyorlar. Profil tamamlandıktan sonra, eşleştikleri kişilerle sohbet edebilir ve istemedikleri zaman sohbeti sonlandırarak yeni birine geçebilirler. Ek olarak, sanal hediyeler, filtreler, efektler gibi özelliklerle sohbet deneyimini daha eğlenceli hale getirmek de mümkün. Ancak Azar’ın sunduğu rastgele eşleşme sistemi, kullanıcıların farklı insanlarla kolayca tanışma fırsatı sunarken, güvenlik ve mahremiyet konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyor.