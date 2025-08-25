Azar Uygulamasına Erişim Engeli Geldi

AZAR UYGULAMASINA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen ve 230 ülkede hizmet sunan Azar uygulaması, Türkiye’de erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. Genç kullanıcılar arasında sıkça tercih edilen bu uygulama, rastgele görüntülü sohbet olanağı sağlıyordu. Mahkeme kararıyla erişim durduruldu.

MAHKEME KARARI VE KULLANICI TEPKİLERİ

T24’ün haberine göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla azarlive.com alan adına erişimi durdurdu. Kararın gerekçesi ise kamuoyuna açıklanmadı. Kullanıcılar ise duruma tepki gösterirken, platform artık işlevsiz hale geldi.

DİĞER PLATFORMLARDA DA BENZER DURUMLAR GÖRÜLÜYOR

Google Play ve App Store üzerinden hâlâ indirilebilen uygulama, Türkiye’deki kullanıcılar için artık çalışmıyor. Sosyal medyada birçok kişi, erişim engeline tepkisini dile getirdi, ancak Azar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son zamanlarda Azar, Türkiye’de erişim engeli gelen Discord, Wattpad ve Roblox gibi platformların arasına katıldı. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin artış gösterdiğini ortaya koyuyor.