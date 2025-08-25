Azar Uygulamasına Erişim Engeli Geldi

AZAR UYGULAMASINA ERİŞİM ENGELİ

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen Azar uygulaması, dünya genelinde 230 ülkede hizmet veriyor ve Türkiye’de erişim engeliyle karşılaşıyor. Gençler arasında popüler olan uygulama, kullanıcılarına rastgele görüntülü sohbet imkânı sunuyor. Mahkeme kararıyla erişim durdurulmuş durumda.

MAHKEME KARARIYLA ERİŞİM DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla azarlive.com alan adına erişimin durdurulmasına hükmetti. Kararın gerekçesi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Kullanıcılar, uygulamanın işlevsiz hale gelmesine karşı tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor. Azar uygulaması hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DİGİTAL PLATFORMLARA YENİ ENGELLER

Azar, son günlerde Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord, Wattpad ve Roblox gibi platformlarla aynı kaderi paylaşıyor. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin artışını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar için bu gelişmeler, dijital dünyada daha fazla sınırlama anlamına geliyor.