Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. İlyas H. yönetimindeki 37 RO 617 plakalı traktör, Taşköy Mahallesi’nde kontrolü kaybederek devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için Azdavay Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonrası sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirildi ve burada hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.