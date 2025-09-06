Haberler

Azdavay’da Traktör Devrildi, Yaralı Var

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Azdavay ilçesindeki Taşköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktörün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahale yaptıktan sonra onu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından yetkililer inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Haberler

Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.