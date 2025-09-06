Azdavay’da Traktör Devrildi, Yaralı Var

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Azdavay ilçesindeki Taşköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktörün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahale yaptıktan sonra onu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından yetkililer inceleme başlattı.