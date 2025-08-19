Azdavay’da Yangın, 5 Samanlık Yandı

YANGIN BEYAZ SAMANLIKLARI HEDEF ALDI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde meydana gelen yangın, çöplükten kaynaklandığı düşünülen bir olay ile başladı ve 5 ahşap samanlığı etkisi altına aldı. Ayrıca, alevlerin ormanlık alana da sıçraması ile ilgili ekiplerin hızlı müdahalesi gerekti.

TALEP VE MÜDAHALE HIZLI OLDU

Olay, Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Maksut köyü Tabaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Yangının, samanlıkların yanında yer alan çöplerin tutuşmasıyla çıktığı değerlendiriliyor. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine, Azdavay, Daday, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme ekiplerinin, köylülerin de desteğiyle, alevlerini hızlı bir şekilde kontrol altına alması sağlandı.

YANGIN SONUCU ZARAR VE İNCELEME

Yangında, 5 samanlık kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alan da zarar gördü. Yangının nedenleri ile ilgili olarak resmi bir inceleme başlatıldı.