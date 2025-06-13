Azdavay’da Yangın İki Katlı Evi Yaktı

YANGININ SEBEBİ VE YAYILIMI

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde yer alan Hoca köyü Merkez Mahallesi’nde, Ahmet Ö.’ye ait iki katlı ahşap evde bir yangın meydana geldi. Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek tüm evi sardı.

İTFAİYE ve GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar üzerine Azdavay ve Ağlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri, ayrıca Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangın alanına sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili incelemeler yaptı.