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“Azdavay’ın Eski Belediye Başkanı Ölü Bulundu”

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KASTAMONU’DA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Kastamonu’daki Suğla Yaylası’nda, eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in (58) cansız bedeni gölette bulundu. Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Civelek’ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya iletti. Dün akşam saatlerinde yapılan kayıp ihbarının ardından, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye intikal ederek arama çalışmaları başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Arama çalışmalarının merkezine Suğla Yaylası alınarak, burada Civelek’in aracı bulundu. Ekipler, gölet etrafında yoğunlaşarak detaylı bir arama gerçekleştirdi ve sonunda Civelek’in cansız bedenine ulaştı. Osman Nuri Civelek’in cenazesi sudan çıkarılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Civelek’in ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

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