Azem Gerçekleri Anlatacak Mı?

AZEM’İN KADININI KİM ÖLDÜRDÜ?

Azem’in karısını kimin öldürdüğü, dizinin başından beri büyük bir merak konusu oldu. Bu sorunun cevabı, önümüzdeki iki bölümde (30 ve 31. bölümler) netleşiyor. Şimdiye dek herkes kendi tahminlerini ortaya koymuştu. Bakalım, bu bilmecenin doğru yanıtını tahmin eden kim olacak?

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin etkileyici oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmenlik görevini ise Şenol Sönmez yürütüyor.