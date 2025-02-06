Azem Gerçekleri Yıllar Sonra Açıkladı

ÖLÜMÜN ARKASINDAKİ GERÇEKLER

Kanal D kanalının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eşinin ölümü ve bu olayda kimin sorumlu olduğu soruları uzun zamandır izleyicilerin merakını uyandırıyordu. Azem, yıllar sonra bu konuyu çocuklarıyla paylaştı ve gerçeği açıkladı. İşte ayrıntılar…

AZEM’İN AÇIKLAMALARI VE O GÜN

Dizinin 31. bölümünde Azem, gizli kalan bir sırrı açığa çıkardı. Eşinin vefatıyla ilgili olarak çocuklarına tüm gerçekleri anlattı. Gözyaşları içinde olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Azem; “O korkunç gün eve gelmiş, yanında çocuk elinde de DNA testiyle. Ben apartmana girdiğimde kapının önünde bir tartışma başlamıştı. Hande de bu manyak kim diye düşündüyse artık. Orada tartışmaya başlamışlar ben merdivenlerin dibine geldiğimde yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı. O anda Hande kadına ‘gidin buradan’ der gibi eliyle ittiğinde çocuk itti Hande’yi. Dengesini kaybedince merdivenlerden düştü, tutmaya çalıştım, başaramadım. Çocuğun bir suçu yoktu, annesini korumak için bir refleksti sadece. Her şey benim suçumdu. İşin bu noktaya gelmesini sağlayan bendim. Benim yüzümden oldu. O yüzden suçu üstlendim. Çünkü benden başka suçlu yoktu.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARINA KARŞI DUYDUĞU SUÇLULUK

Azem’in geçmişin yükleri altında sıkışmış hissetmesi, hem kendi içsel çatışmalarını hem de ailesine karşı duyduğu sorumluluk hissini ön plana çıkarıyor. Bu olayın yıllar sonra dile getirilmesi, dizinin izleyicilerinin dikkatini çekmenin yanı sıra karakterlerin gelişimine de büyük katkı sağlıyor.