Azerbaycan Adil Dünya Düzenini Destekliyor

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI’NDAN ADİL DÜNYA DÜZENİ VURGUSU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin adil dünya düzeni karşısındaki duruşunu ifade ederek, “Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil, tüm Avrasya’nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine taşıyan Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasının dördüncü yılı dolayısıyla Şuşa’da gerçekleştirilen uluslararası konferansa katılanlara mesaj gönderdi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Cumhurbaşkanı, karmaşık jeopolitik olayların yaşandığını ve ulusal, bölgesel, global güvenliğe dair çeşitli tehditlerin mevcut olduğunu belirtti. Ülkelerin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, insani ve ekolojik zorluklarla karşı karşıya kaldığını, uluslararası ilişkiler sisteminde yeni güç merkezlerinin oluştuğunu ifade etti. Aliyev, bu tür bir ortamda, devletlerin çıkarlarının, bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasının, barış, istikrar, işbirliği ve çok yönlü kalkınma için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İŞBİRLİĞİNE ZORUNLULUK

Aliyev, “Adil bir dünya düzeninden yana olduğunu her zaman somut faaliyetleriyle gösteren Azerbaycan, sadece bulunduğu Güney Kafkasya bölgesinin değil, tüm Avrasya’nın diyalog ve işbirliği alanına dönüşmesinin savunucusudur.” şeklinde bir ifade kullandı. Ülkelerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun işbirlikleri gerçekleştirerek, yeni dünya düzenine katkı sunmasının önemine dikkat çekti.

BAĞIMSIZ POLİTİKA VE ETKİNLİK

Aliyev, Azerbaycan’ın milli çıkarlarını esas alarak bağımsız bir politikayı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Ülkesinin anayasası ve egemen haklarına dayanarak, barış, işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla etkin bir aktör olma çabasında olduğunu belirtti. Konferansa ev sahipliği yapan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen etkinlikte yer alanlar arasında AK Parti heyeti de bulunuyor.

KATILIMCILAR VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Konferansta, Efkan Ala başkanlığında bir AK Parti heyeti de yer alıyor. Etkinlik, Azerbaycan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan’dan yetkililer ve uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye’den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın yanı sıra, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katılıyor. Ayrıca, KKTC Başbakanı, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı ve Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri de konferansta yer alıyor.