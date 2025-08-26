Azerbaycan Barış Gündemi Geleceği Şekillendiriyor

AZERBAYCAN DİŞİŞLERİ BAKANI BAYRAMOV’UN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ABD ziyaretine özel düzenlenen kabine toplantısında, “Azerbaycan hiçbir zaman ulusal çıkarlara aykırı ara çözümleri kabul etmemiştir” şeklinde bir açıklama yaptı. Başkent Bakü’de Başbakan Ali Asadov’un başkanlığında toplanan bu kabine toplantısına hükümet yetkilileri de katıldı. Asadov, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Aliyev’i büyük bir saygıyla karşıladığına dikkat çekti. Aliyev’e yönelik gösterilen özel sempati ve misafirperverliğe vurgu yaptı.

WASHINGTON GÖRÜŞMESİ VE BÖLGESEL BARIŞ

Asadov, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan Ordusunun savaş alanında kazandığı zaferler ve Azerbaycan’ın barış süreci, ABD Başkanı’nın katılımıyla Washington’da resmiyet kazandı. Aliyev’in başarılı ziyareti, Azerbaycan’ın uluslararası siyasi arenadaki konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgede kalıcı barış için yeni fırsatlar sunuyor” dedi. Asadov, yeni bir koridorun açılmasına ilişkin anlaşmanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin ablukadan kurtulduğunu ve bunun sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.

KORİDORUN STRATEJİK ÖNEMİ

Ali Asadov, “Koridorun açılması, Azerbaycan için önemli bir meydan okumasıdır ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayacak bu yol, bölgedeki enerji ve ulaşım dinamiklerini değiştirecek” ifadelerini kullandı. Bu sürecin, Güney Kafkasya için tarihi bir mesele olduğunu vurgulayan Asadov, “Azerbaycan’ın barış gündemi, bölgenin ekonomik ve siyasi geleceğini şekillendiriyor. Güney Kafkasya, istikrar adası haline gelecektir” dedi.

ORTAK BİLDİRİ VE TALEP

Asadov, imzalanan Ortak Bildiri’nin iki ülke arasındaki uzun süreli çatışmayı sonlandıran bir belge olduğunu ve Azerbaycan’ın tarihi adalet mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Asadov, “Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan’ın ana kısmının Nahçıvan’a karayolu ile engelsiz geçişinin sağlanması gerektiğini birçok kez ifade etmiştir. Bu talep, Ermenistan tarafından da kabul edilmiştir” diye ekledi.

BARIŞIN TANINMASI

Washington’da imzalanan belgenin, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında güvenilir bağlantının sağlanması açısından önemine dikkat çeken Asadov, “Bu amaçla ABD tarafından desteklenen altyapı girişimi, bölgenin ekonomik ve jeopolitik haritasında önemli değişikliklere neden olacaktır. Azerbaycan, uluslararası alanda barış görüşmelerine yönelik geniş bir destek görmekte ve bu, Azerbaycan’ın uzun yıllardır savunduğu barışın resmen tanındığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

SAVAŞ SUÇLARININ İFŞA EDİLMESİ VE BARIŞ ANLAŞMASI

Ceyhun Bayramov, Azerbaycan’ın savaş suçlarını ifşa etmek amacıyla önemli adımlar attığını belirterek, “Azerbaycan, adalet ve barış mücadelesinde yolundan sapmadı ve sonunda kazandı” dedi. AGİT Minsk Grubu’nun dağıtılmasıyla ilgili süreç hakkında bilgi veren Bayramov, “AGİT’nin karar taslağı, katılımcı ülkeler arasında dağıtıldı ve kararın 1 Eylül’de alınması bekleniyor” diye sözlerine ekledi.

ZENGEZUR KORİDORU VE EKONOMİK ENTEGRASYON

Bayramov, “Ermenistan topraklarında hayata geçirilecek Zengezur Koridoru, Azerbaycan’ın iç birliğini sağlamaktadır. Bu proje, bölgesel ticaret ve ulaşım fırsatlarını artıracaktır. Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanmasını bekliyor” dedi. Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Zengezur Koridoru’nun stratejik önemine işaret ederek, Hazar-Ötesi Uluslararası Taşımacılık Güzergahı’nın taşımacılık kapasitesinin yılda 15 milyon ton artacağını belirtti.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE PROJELER

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Exxon Mobil ile gerçekleştirilen iş birliğinin enerji ilişkilerini olumlu etkileyeceğini belirtirken, “Azerbaycan, ABD’nin 10 müttefikine doğal gaz tedarik ediyor. Yakın zamanda Suriye’ye gaz tedarik etmeye başladık. Ülkemiz stratejik projeler için vazgeçilmez bir rol oynamaktadır” ifadesini kullandı.