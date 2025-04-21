Azerbaycan-Cin İlişkileri Derinleşiyor, Ziyaret Yapılacak

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV’İN ÇİN ZİYARETİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’e gerçekleştirilecek ziyaretinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Aliyev, Çin’deki resmi ziyaret öncesinde bu ülkenin resmi haber ajansına bir röportaj verdi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da Temmuz 2024’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan ve Çin arasında imzalanan “Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri”nin önemine vurgu yapan Aliyev, bu bildiriyi “tarihi olay” olarak nitelendirerek, Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni bir dönem açtığını ifade etti.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetini kabul ettiğini belirtirken, “Bu tür üst düzey ziyaretler, devletlerarası ilişkilerimizin derinleştirilmesi sürecine ek ivme kazandıracak,” şeklinde konuştu. Çin ile ilişkilerin derinleştirilmesinin, Azerbaycan’ın dış politikasında önemli bir yön olduğunu vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024’te yüzde 20,7 artışla 3 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Çin, dış ticaret ciromuzda yüzde 7,9’luk payla Azerbaycan’ın 4. büyük ticaret ortağı haline gelirken, ithalatta ise yüzde 17,69 ile lider konumda,” bilgisini paylaştı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Aliyev, iki ülke arasında özellikle yüksek teknoloji, alternatif ve yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırımların çekilmesi konusundaki ortak işbirliği perspektifleri üzerinde görüşmeler yapıldığını aktardı. Çin’in “Tek Kuşak, Tek Yol” projesini destekleyen ilk ülkelerden biri olduklarını belirten Aliyev, bu kapsamda ciddi pratik projelerin hayata geçtiğini ifade etti. Bu bağlamda, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru ve Trans Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı gibi projelerin öneminin altını çizen Aliyev, bu projelerin “Tek Kuşak, Tek Yol” çerçevesinde yeni ekonomik ve ulaştırma fırsatları sunduğunu belirtti.

TRANZİT TAŞIMACILIK HACMİ ARTIYOR

Azerbaycan ile Çin arasındaki transit taşımacılık hacminin 2024’te 378 bin ton olarak gerçekleştiğini ve bunun 2023 yılına göre yüzde 86 daha fazla olduğunu bildiren Aliyev, 2024’te Çin’den Azerbaycan’a Orta Koridor üzerinden 287 tren sevk edildiğini açıkladı. Aliyev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ilişki inşa ettiklerini, ziyaretinin Azerbaycan ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine katkı sağlayacağını duyurdu.