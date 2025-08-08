Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump ile buluştu

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı üçlü görüşme öncesinde Trump ile ikili bir toplantı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret maksadıyla ABD’nin başkenti Washington’a geldi. Aliyev, Trump ve Paşinyan ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile buluştu.

BARIS SÜRECİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Trump’ın, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle bir araya gelerek barış sürecini ilerletmek amacıyla iş birliği planlarını ele alması ve ABD-Azerbaycan ilişkilerinde her iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren konularda kapsamlı değerlendirmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerin ardından liderlerin Oval Ofis’te basın mensuplarına sonuçlarla ilgili resmi açıklamalarda bulunması planlanıyor.