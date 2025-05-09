Azerbaycan Cumhurbaşkanı Anma Töreni Düzenledi

HAYDAR ALİYEV’İ ANMA TÖRENİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i doğumunun 102. yıl dönümü sebebiyle mezarı başında andı. Haydar Aliyev, doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla 9 Mayıs’ta başkent Bakü’deki Fahri Hiyaban’da oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva tarafından anıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından eşi Mehriban Aliyeva da Haydar Aliyev’in mezarına çiçek koydu.

HAYDAR ALİYEV’İN SİYASİ KARİYERİ

Azerbaycan’da 3 Ekim 1993’te yapılan halk oylaması ile Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998’deki yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak tekrar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini kazandı. Ancak Aliyev, 15 Ekim 2003’te gerçekleşen seçimlerde sağlık sorunları dolayısıyla seçimlere katılmamayı tercih etti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD’de yaşamını yitirdi ve 15 Aralık 2003’te Bakü’deki Fahri Hiyaban’da defnedildi.