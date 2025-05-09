Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Anma Töreni Düzenledi

HAYDAR ALİYEV’İ ANMA TÖRENİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i doğumunun 102. yıl dönümü sebebiyle mezarı başında andı. Haydar Aliyev, doğum günü olan 10 Mayıs dolayısıyla 9 Mayıs’ta başkent Bakü’deki Fahri Hiyaban’da oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva tarafından anıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından eşi Mehriban Aliyeva da Haydar Aliyev’in mezarına çiçek koydu.

HAYDAR ALİYEV’İN SİYASİ KARİYERİ

Azerbaycan’da 3 Ekim 1993’te yapılan halk oylaması ile Cumhurbaşkanı seçilen Haydar Aliyev, 11 Ekim 1998’deki yüksek katılımlı seçimde yüzde 76,1 oy alarak tekrar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini kazandı. Ancak Aliyev, 15 Ekim 2003’te gerçekleşen seçimlerde sağlık sorunları dolayısıyla seçimlere katılmamayı tercih etti. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü ABD’de yaşamını yitirdi ve 15 Aralık 2003’te Bakü’deki Fahri Hiyaban’da defnedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarsus’ta Kamyonetle Kaza Meydana Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki bir kız, bilinmeyen bir nedenle kamyonetten düşerek tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haberler

Haber: Firari Sanıkların Avukatları Açıklama Yaptı

Hatay'daki Nilüfer Apartmanı davasında firari sanık Süleyman Çağan'ın avukatı, müvekkilinin inşaat sürecindeki görevini hak ettiğince yaptığını öne sürdü. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.