Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin askeri gücünü vurguladı. “Türkiye, küresel anlamda önemli bir askeri güç” dedi.

Aliyev’den Türkiye’ye Vurgu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda “Türkiye küresel ölçekte önde gelen bir askeri güçtür” ifadesini kullandı. Aliyev, son zamanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak verdiği röportajda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelerin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin destekleriyle Washington’da sonuçlandığını hatırlattı. “Bunun çatışmanın ve savaşın sonu olduğuna inanıyorum” diyerek resmi barış anlaşmasının imzalanmamasının arkasındaki nedenleri açıkladı. Ermenistan anayasasında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sorgulayan maddelerin varlığını belirten Aliyev, “Bu değişiklik yapıldığında, resmi bir barış anlaşması imzalanacak” dedi.

Minsk Grubunun Dağıtılması

Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubunun dağıtılması konusuna değinerek, “Minsk grubunun feshi Azerbaycan tarafından müzakerelerin ilk aşamalarında öne sürülen şartlardan biriydi” ifadelerini kullandı. Aliyev, Minsk grubunun 1992 yılında Karabağ sorununun çözümü için oluşturulduğunu hatırlatarak “Ermenistan, resmi olarak Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıdığını açıklamasına rağmen, Minsk grubunun hukuki varlığı absürttür” dedi. Ayrıca, zorunlu göçmenlerin yaşadıkları durumu ele alarak, Birinci Karabağ Savaşı sırasında yapılan mülticilik ile ilgili bilgi verdi ve köylerine geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Azerbaycan’ın Tarihi ve C‌umhuriyeti

Azerbaycan’ın tarihine de değinen Aliyev, 1918’de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Müslüman dünyasında ilk demokratik cumhuriyet olduğunu belirtti. “1917’de Rusya İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kuruldu, ancak 1920 yılında işgal edildi” dedi. Sovyet döneminde yaşananlar sonrasında Ermenistan ile olan sınırların kapanması ve yaşanan zorluklara dair detaylar verdi. Ayrıca, Nahçıvan ile olan bağlantılarının kesilmesinin de uzun yıllar süren müzakerelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Orta Koridor ve Zengezur Projesi

Aliyev, Orta Koridor’un Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanan hatları ile Zengezur Koridoru projesinin önemine de vurgu yaptı. “Bu, Asya’yı Azerbaycan toprakları üzerinden Avrupa’ya bağlayan tek yoldur” diyerek, bu projenin Ermenistan’a da fayda sağlayacağını ve transit ülke olma potansiyelinin önemini dile getirdi. Ermenistan’a, bu fırsatlardan yararlanma çağrısında bulunarak, koridorların Azerbaycan’dan geçmesini istediklerini belirtti.

Uçak Olayı ve İlişkiler

Aliyev ayrıca, Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın Rusya tarafından vurulması olayına da değinerek, “Bu trajik bir hataydı” dedi. Uçak olayının ardından Rusya’nın hava savunma sisteminin yetersizliğine dikkat çekti. “Azerbaycan topraklarında tek bir Rus askeri bile yok” açıklamasıyla, Rusya ile ilişkilerine bir parantez açtı.

Orta Doğu İlişkileri

Suriye-Katar ve Türkiye ile gerçekleştirdikleri dörtlü anlaşmayı hatırlatan Aliyev, “Suriye’ye doğal gaz tedarik ediyoruz ve bu konudaki iş birliklerimizi büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin gerilimli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile ilişkilerinin de stratejik önemine vurgu yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Önemi

Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na olan bağlılığını vurgulayan Aliyev, “Bu teşkilat büyük bir potansiyele sahiptir” dedi. Ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, fırsatlar yaratan bir birlik oluşturmanın önemine değindi. “Türkiye, küresel ölçekte önde gelen bir askeri güçtür” diyerek Türkiye’nin askeri gücünü de göz önünde bulundurdu.

Sürdürülebilir İlişkiler ve Gelecek Hedefleri

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı’nın önümüzdeki süreçte büyük bir küresel aktör olacağına olan inancını ifade etti. “Uluslararası arenada önemli bir rol üstlenmeliyiz” diyerek, tüm Türk dünyası için birlik olma çağrısında bulundu. Dolayısıyla gelinen noktada, ülkelerin ortak çıkarlarını koruyarak güvenliği sağlamanın önemine vurgu yaptı.