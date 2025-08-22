Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Üçlü Zirve Gerçekleştirdi

Azerbaycan-Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Üçlü Zirve Açıklamaları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan’da gerçekleştirdiği üçlü zirvede, “Azerbaycan devlet petrol şirketimiz SOCAR, halihazırda Özbekistan’da petrol yatağı işletmeye başlamış, kontrat imzalanmıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkmenbaşı şehrinde resmi temaslarını sürdürmekte olup, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç dost ve kardeş ülkenin, kültürel ve tarihi yakınlığının yanı sıra ortak değerler etrafında iş birliğinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Ortak İşbirliklerinin Gelişimi

Aliyev, geçtiğimiz ay Azerbaycan’a gelen Bedrimuhammedov’u ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. “Biz Bakü’de kapsamlı görüşmeler yaptık, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış topraklarını, özellikle Fuzuli ve Şuşa şehirlerini birlikte ziyaret ettik. Fuzuli şehrinde cami inşa edilmesi hakkındaki karara göre özel teşekkürümü bildirmek isterim. Bu samimi kardeşlik desteği, dayanışmanın ve manevi birliğin sembolü olarak halkımızın hafızasında sonsuza dek kalacaktır” ifadeleriyle devam etti. Fuzuli ve Arkadağ şehirleri arasında kardeşleşme ilişkilerinin kurulmasının kültürel ve insani iş birliğine yeni fırsatlar sunacağını açıkladı.

Özbekistan ile Stratejik Bağlar

Aliyev, Özbekistan ile Azerbaycan arasında 23 Ağustos 2024’te imzalanmış Müttefiklik İlişkileri Hakkında Antlaşma’ya değinerek, “Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimiz karşılıklı desteğe, güçlü kültürel bağlara ve ortak stratejik hedeflere dayanmaktadır. Özbekistan’da gerçekleştirilen yeni reformların sonuçları olarak ülkenin dinamik gelişimini izlemekteyiz” dedi. Özbekistan tarafına, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış topraklarının yeniden inşasına verdiği destek için derin teşekkürlerini sundu.

Ulaştırma Alanında Yeni Fırsatlar

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın stratejik konumlarına değinen Aliyev, “Ülkelerimizin önünde ulaştırma alanında yeni fırsatlar bulunmaktadır” dedi. Bu fırsatların içinde Orta Koridor gibi projelerin yer aldığını belirtti. İlgili konuları Gurbangulu Berdimuhammedov ile geniş bir şekilde görüştüklerini, aynı zamanda Şevket Mirziyoyev ile de ele aldıklarını ifade etti. Üç ülkenin ulaştırma, transit ve lojistik alanındaki ortak çabalarının büyük bölge için önemli bir değer taşıyacağını vurguladı.

Enerji Alanında İş Birliği Umutları

Aliyev, Türkmenistan ve Özbekistan ile enerji alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. “Bizim Türkmenistan ile geleneksel enerji iş birliğimiz bulunmaktadır. Özbekistan ile de bu alana adım atmış durumdayız. Devlet petrol şirketimiz SOCAR, halihazırda Özbekistan’da petrol yatağının işletilmesine başlamış ve kontrat imzalamıştır. Umut ediyoruz ki, yakın 1-2 yıl içinde güzel haberler alacağız. Özbekistan’da büyük bir petrol yatağının keşfi haberini hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.