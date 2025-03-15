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Azerbaycan, D-8 Üyeliğini Onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üyeliğini onayladı. Azerbaycan, bu uluslararası teşkilatın resmi üyesi oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, ülkenin D-8 Teşkilatı’na katılımına ilişkin kararnameyi imzaladı. Üyelik süreci, Mısır’ın başkenti Kahire’de 19 Aralık 2024 tarihinde yapılan D-8 Teşkilatı’nın 11. Zirve Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edildi.

D-8 TEŞKİLATININ KURULUMU

Gelişen Sekiz Ülke (D-8), 15 Haziran 1997’de Türkiye’nin öncülüğünde kuruldu ve gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmayı hedefleyen bir uluslararası oluşum olarak varlık gösteriyor. Bu teşkilat içinde Türkiye, Pakistan, Bangladeş, İran, Endonezya, Mısır, Malezya ve Nijerya yer alıyor. D-8, ticaret, sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve turizm gibi çeşitli alanlarda ekonomik iş birliğini geliştirme amacı taşıyor.

İstanbul merkezli D-8’in, üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Tüm D-8 ülkeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi durumda. D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1.2 milyar kişiyi bulurken, dış ticaret hacmi 2.3 trilyon doları geçiyor ve bu durum, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geliyor.

– BAKÜ

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