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Azerbaycan’da Büyü İddiası Viral Oldu

OLAYIN GİZEMİNE DAİR İNCELEME

Azerbaycan’da meydana gelen ilginç bir durum, sosyal medya platformlarında geniş bir etki yarattı. Uzun süredir evlerinde birçok gariplik yaşayan bir aile, büyü yapıldığından şüphelenerek detaylı bir araştırma başlatmaya karar verdi. Araştırmalar sonucunda, evin kartonpiyer kısmını kıran aile, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

ŞOK EDİCİ BULUNTU VE SOSYAL MEDYA YANKILARI

Kartonpiyerin içine gizlenmiş bir muska bulan aile, bu anı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede viral hale gelen görüntüler, kullanıcıların şaşkınlıklarını gizleyememesine neden oldu. Bazı yorumlarda “Evin içinde yıllardır büyüyle yaşamışlar” ve “Bu tarz olaylar artık daha sık karşımıza çıkıyor” gibi ifadeler dikkat çekti.

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