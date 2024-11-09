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Azerbaycan’daki En Büyük Bayrak Rekoru

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EN BÜYÜK BAYRAK GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Azerbaycan’da newly constructed Zafer Parkı’nda yer alan bayrak, dünyanın ‘en büyük bayrağı’ unvanını kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Bakü’deki Bayrak Meydanı’nda bulunan bu bayrak, gönderden çekilirken ölçüleriyle dikkat çekiyor.

MEVCUT ÖLÇÜLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bayrağın eni 36 metre, uzunluğu ise 72 metre olarak belirtiliyor. Ağırlığı ise 500 kilogramdan fazla. Bu devasa bayrak, 6 terzi tarafından 2 haftalık bir süre zarfında hazırlandı ve böylece hem ülkenin sembolü oldu hem de Guinness rekorunu kazandı.

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