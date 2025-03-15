Azerbaycan’dan 18.850 Kişi Hayatını Kaybetti

YARGILAMA SÜRECİ VE İDDİANAME ANALİZİ

Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticileri hakkında açılan davanın iddianamesi, Ermenistan’ın 1988-2024 yılları arasında Azerbaycan’a karşı yaptığı saldırıların sonucunda yaşanan can kayıpları ve maddi hasarları ortaya koyuyor. Bu iddianameden elde edilen verilere göre, 1988-2024 döneminde, Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 3 bin 493 sivil ve 15 bin 357 asker olmak üzere toplam 18 bin 850 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

İddianameye göre, belirtilen dönem içinde 4 bin 435’i sivil, 51 bin 803’ü asker olmak üzere toplam 56 bin 238 Azerbaycan vatandaşı, Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle yaralandı. Ermenistan’ın işgali sonucunda Azerbaycan’ın sivil altyapısı, ekonomisi, ekolojisi ve askeri malzemeleri büyük hasar aldı. İddianamede, Ermenistan’ın saldırgan politikalarının sonucunda Azerbaycan’da yaklaşık 100 milyar manattan (58,8 milyar dolar) fazla zarar oluştuğu ifade ediliyor.

KAYIP VE CESET BULUNTULARI

1. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a yönelik yapılan saldırılar sonucunda 4 binden fazla Azerbaycan vatandaşı kayboldu. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu verilerine göre, Azerbaycan’ın kayıp listesinde 3 bin 983 kişinin ismi yer alıyor. Ermenistan, bu kayıpların 3 bin 209’unun asker, 774’ünün sivil olduğunu belirterek, bu kişilerin akıbeti ve toplu mezar yerleri hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

2. Karabağ Savaşı’nın ardından, bölgede yapılan kazılarla toplu mezarlarda kayıp kişilere ait olduğu düşündürülen 187 ceset kalıntısı bulundu. Ayrıca, Karabağ’daki inşaat çalışmaları sırasında, kayıp kişilere ait başka 309 ceset kalıntısı tespit edildi. Bulunan ceset kalıntılarından 165’inin kimliği belirlenmiş durumda.