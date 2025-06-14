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Azerbaycan’dan Asılsız İddialar Reddedildi

AÇIKLAMALARIN YANLIŞLIĞI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bazı basın ve sosyal medya platformlarında ortaya çıkan “Azerbaycan’ın etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran’a ajan olarak yerleştirildiği” iddialarının gerçek dışı ve dezenformasyon olduğunu bildirdi. Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddiaların “tamamen asılsız ve uydurma” olduğunu vurguladı.

Hacıyev, söz konusu iddiaların kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu ifade etti. “Bu uydurma haberleri ve dayanaksız suçlamaları kesin bir şekilde reddediyoruz”, şeklinde belirttiği açıklamasında, iddiaların gerçekle hiçbir bağlantısı olmadığını da ekledi.

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