Azerbaycan Diller Üniveritesinde TÖMER Bürosu Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİNE YÜKSEK KATILIM

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) irtibat bürosu faaliyete geçti. Açılış etkinliğine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdulla ve birçok akademisyen ile öğretim görevlisi katıldı. Büyükelçi Akgün, etkinlikteki konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in bilim, kültür ve irfan odaklı bir vizyon oluşturduğunu vurguladı. Akgün, “Bilim, irfan ve kültürde başarılı olamayanların savaşta elde edeceği başarıların kısıtlı olacağını” ifade etti ve Türkiye ile Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletleri arasındaki bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, TÖMER’in Türkçenin dünyada yaygınlaştırılmasındaki önemine dikkat çekti.

YENİ KÖPRÜLER KURULUYOR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, yeni açılan irtibat bürosunun Türkiye ile Azerbaycan arasında bir köprü inşa ettiğini söyledi. Ünüvar, dilin toplumsal iletişimde önemli bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Bu unsurla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çok derin ve tarihi birlikteliği bir kez daha güçlendirmiş olacağız,” dedi. Azerbaycan’ın kendisi için özel bir yer taşıdığını belirten Ünüvar, Cumhurbaşkanları ve halklar arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, eğitim alanında atılan adımların iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini vurguladı. “TÖMER’in ofisini açarak bunu güçlendiriyoruz,” diye ekledi.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENİYOR

Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulla, TÖMER’in irtibat bürosunun açılması ile iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti. Abdulla, Türkiye ve Azerbaycan eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, “Birbirimizi daha yakından tanımalıyız. Yakınlığımız mutlu geleceğimizi belirleyecektir. Bizim ailemiz Türk dünyasıdır,” dedi. İki üniversite arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla, etkinlikte Üniversiteler arasında işbirliği protokolüne de imza atıldı.

SAĞLIK TURİZMİ İRTİBAT BÜROSU AÇILIYOR

Ayrıca, Bakü’de Ankara Üniversitesi Sağlık Turizmi Azerbaycan İrtibat Bürosu açıldı. Açılışa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, milletvekilleri ve sağlık sektörü yöneticileri katıldı. Bu yeni büro, sağlık turizmi alanında işbirliklerini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.