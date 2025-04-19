Azerbaycan Dışişleri Bakanı Taziye Ziyaretinde Bulundu

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI Ceyhun BAYRAMOV’DAN TAZİYE ZİYARETİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün yaşamını yitiren Mevlüt Çavuşoğlu’nun babasına taziye ziyareti gerçekleştirdi. 93 yaşında, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman AK Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası için taziye ziyaretleri devam ediyor. Cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Çavuşoğlu’na taziye dileklerini sundu. Bugün de sabah saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, baba ocağına gelerek taziyelerini iletti.

CEYHUN BAYRAMOV TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, saat 12.00’de İstanbul’dan uçakla Antalya’ya geldi ve taziyelerini sunmak için Alanya’ya uğradı. Bayramov’u, baba ocağında Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu karşıladı. Yaklaşık bir saat boyunca taziye evinde bulunan Bayramov, taziye dileklerini ilettikten sonra Alanya’dan ayrıldı. Taziye ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhun Bayramov, “Allah’tan merhum Osman Çavuşoğlu’na rahmet diliyoruz, mekanının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz. Osman Çavuşoğlu’nu tanımasam da insanlar tarafından paylaşılan güzel sözler ve hatıralar, bu kadar çok kişinin gelip burada bulunması, Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evlat yetiştirmesi gerçekten takdire şayan bir durum. Özellikle Azerbaycan’da Mevlüt Bey’e duyulan büyük sevgi ve saygı var. Kendisi Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine özel önem veren bir kardeşimizdir. Burada bulunarak sadece kişisel saygı ve iştirakimizi değil, aynı zamanda bütün Azerbaycan halkının başsağlığını da ifade etmek istedik” diye konuştu.