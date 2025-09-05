Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sigorta Ödemeleri Ayrıdır

AZERBAYCAN HAVA YOLLARI UÇAĞI RUSYA’DAN TALEP EDİLEN TAZMİNATLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Kazakistan’ın Aktau kenti civarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçakla alakalı olarak, Rus sigorta şirketinden yapılacak ödemenin, Azerbaycan’ın Rusya’dan talep ettiği tazminatla ilgisinin ayrı bir konu olduğunu açıkladı. Hacızade, yazılı bir açıklama yaparak, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın düşen Azerbaycan uçağı ile ilgili sigorta ödemelerinin başlamasına dair duyurusunun kamuoyunu yanıltabileceğini belirtti.

ÖDEMELER VE TALEPLER ARASINDAKİ FARK

Hacızade, “AZAL’a ve yolculara Rus sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasıyla Azerbaycan’ın uçağının vurulması nedeniyle Rusya’dan talep ettiği tazminat tamamen ayrı konulardır” diyerek bu iki durumun birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı. Ayrıca, uçak sigortalarının uluslararası şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirten Hacızade, “Ancak Rusya’da hiçbir uluslararası sigorta şirketi faaliyet göstermediği için AZAL uçağı Rusya merkezli bir şirket üzerinden sigortalanmıştı. Dolayısıyla sigorta ödemeleriyle Azerbaycan’ın Rusya’dan istediği tazminatın birbiriyle ilişkilendirilmesi doğru değildir” şeklinde ifadeler kullandı.

İKİLİ İLİŞKILER VE TUTUKLAMALARA YORUM

Sözcü Hacızade, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın 13 Rus vatandaşının Azerbaycan’da tutuklanmasını ikili ilişkilerin gerginleşmesinin nedeni olarak göstermesini eleştirdi. Zaharova’nın bu bireylerin serbest bırakılmasını ilişkilerin düzelmesi için bir şart olarak sunmasına dair Hacızade, bu durumun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.