Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bildiri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’a karşı kazanılan Karabağ zaferi hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da elde edilen zaferin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, çatışmanın sona ermesiyle Güney Kafkasya’da yeni gerçekler ortaya çıktığını belirterek, Ermenistan’ın, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla bildiri yayımladı.

Bildiride, Ermenistan’ın artan saldırı ve provokasyonlarına karşı 27 Eylül 2020’de başlatılan ve 44 gün süren “Vatan Savaşı”nın sonucunda Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtardığı hatırlatıldı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına uygun olarak ülkenin toprak bütünlüğünün temin edildiği ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göçmenin ata yurtlarında yaşama hakkının sağlandığı kaydedildi.

Savaşta, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Şuşa şehirleri de dahil 300’den fazla yerleşim biriminin kurtarıldığı anımsatılan bildiride, 10 Kasım 2020’de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiri ile Ermenistan’ın yenilgisini kabul ettiği ve Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerinden ordularını geri çektiği, böylece sorunun askeri ve siyasi yollarla çözüldüğü belirtildi.